Die Festtage sollen am 20. und 21. August stattfinden. Der Vorstand berichtete über die Maßnahmen, die der Festausschuss bereits auf den Weg gebracht hat. So sollen alle ehemaligen Borkener Bürger eingeladen werden.

Man war sich in der Versammlung schnell einig, dass die Straßen mit Sommerblumen in Kübeln geschmückt werden. Dies soll bereits im Mai erfolgen. Die Ortseingänge erhalten Anfang August Eingangsbögen, die mit Tannengrün und Kunstblumen geschmückt werden. In den Sommermonaten soll mit Transparenten auf die 1150-Jahr-Feier aufmerksam gemacht werden. Der Ablauf der Festtage wurde vorgestellt. Am 20. August gegen 19 Uhr wird ein Musikumzug durch das Dorf stattfinden. Anschließend findet ein Tanzabend für alle im Festzelt statt. Am Sonntag, 21. August, wird der Festakt mit der heiligen Messe gegen 11 Uhr beginnen. Weitere Einzelheiten werden rechtzeitig mitgeteilt.

Vorsitzender Hubert Thiering berichtete über die Aktivitäten des Heimatvereins im abgelaufenen Jahr. Stolz dürfe der Heimatverein auf die immer noch wachsende Mitgliederzahl sein, die zurzeit bei 210 Personen liegt. Zudem sei die Zahl der Vermietungen des Dorfgemeinschaftshauses erfreulich hoch. 42-mal wurde das Haus für Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt, 19-mal mehr als im Vorjahr.

Für das verstorbene Vorstandsmitglied Meint Hinrichs war eine Ersatzwahl notwendig. Einstimmig wurde Andreas Schepers als Zweiter Vorsitzender in den Vorstand berufen. Zu Kassenprüfern wurden Alois Sürken und Hermann Hempen bestellt.