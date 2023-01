760 Feldöfen für die Ukraine und Moldawien, haben v.l. Michael Kuipers, Heiner Meiners, Markus Vähning und Wilhelm Kuipers gemeinsam mit vielen Mitstreitern entwickelt, finanziert und gebaut. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Von Kuipers und Helping Hands Feldöfen aus dem Emsland sollen Leben von Ukrainern retten Von Tobias Böckermann | 19.01.2023, 15:12 Uhr

Schnell, pragmatisch, überlebenswichtig: 760 in Meppen entwickelte Feldöfen gehen in der kommenden Woche als Hilfsgüter in die Ukraine und nach Moldawien. Sie sollen die Menschen vor dem Erfrieren bewahren und das Kochen ermöglichen.