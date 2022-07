Im kommenden Jahr besteht die Partnerschaft mit der polnischen Stadt Ostroleka 20 Jahre. Am 15. September 1994 wurde die Partnerschaft im Saal Kamp im Beisein der Räte aus Meppen und Ostroleka und weiterer Ehrengäste durch Unterzeichnung der in deutscher und polnischer Sprache abgefassten Partnerschaftsurkunden offiziell besiegelt. Der Verein zählt zurzeit 53 Mitglieder. Er soll die von der Stadt geschlossenen Partnerschaften pflegen und fördern.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Jansen an die Teilnahme einer siebenköpfigen Delegation an den Ostroleka-Tagen. Ein weiterer Höhepunkt war die Eröffnung einer Kunstausstellung von Jürgen Steinemann in der Galerie Ostroleka. In dieser Ausstellung wurden 52 grafische Arbeiten, Skulpturen und Plastiken gezeigt.

Acht Reservisten hielten sich vom 10. bis 19. August 2012 im Landkreis Ostroleka auf und richteten zwei Soldatenfriedhöfe her. Ende August nahmen zwei Künstlerinnen des Meppener Kunstkreises an einem Open-Air-Workshop für Maler in einem Dorf in der Region Kurpien teil.

In diesem Jahr ist vom1. bis 5. September eine Ostroleka-Fahrt geplant, zu der sich 23 Personen angemeldet haben. Sie erfolgt mit der Bahn bis Warschau. Von dort geht es mit dem Bus weiter nach Ostroleka. Eine Tagesfahrt führt in die Masuren, für Warschau ist eine Stadtbesichtigung geplant. Anfang Oktober findet eine Kunstausstellung mit Künstlern aus Ostroleka im Meppener Stadthaus statt. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits.

Für das Projekt Pisa-Narrew liegt eine Anfrage zur Teilnahme an einer zweiten Veranstaltung vor (erster Termin war 2009). Baudirektor Müller hat für den Herbst seine Teilnahme signalisiert. Im September 2014 besteht die Städtepartnerschaft Meppen Ostroleka 20 Jahre. Der Vorstand wird sich rechtzeitig mit der Verwaltung der Stadt Meppen Gedanken über eine Gestaltung dieses Jubiläums machen.

Die Vorstandwahlen brachten die einstimmige Wiederwahl des gesamten Vorstandes: Erster Vorsitzender Heinz Jansen, zweite Vorsitzende Anna Solbach, Kassenwart Jürgen Schwering, Geschäftsführer Paul Hummeldorf.