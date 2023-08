In einer Pressemitteilung erläutert Friedrich Krämer (FDP) dazu: „Mit der Hundesteuer werden vorrangig ordnungspolitische Ziele verfolgt. Sie soll in erster Linie dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen. Viele Menschen haben sich während der Corona-Pandemie aber trotzdem einen Hund zugelegt.“

In Meppen seien die Einnahmen aus der Hundesteuer von gut 132.000 Euro im Jahr 2019 auf etwas mehr als 143.000 Euro im Jahr 2022 gestiegen. In der Kreisstadt sind demnach rund 2800 Hunde angemeldet, für die 51 Euro pro Jahr an Steuern gezahlt werden. Unterschiede gibt es allerdings bei Zweit- oder Dritthunden sowie bei sogenannten Listenhunden, also angeblich potenziell gefährlichen Rassen. Hier kostet jeder Hund 309 Euro Steuern pro Jahr.

Abschaffung der Hundesteuer auch für „gefährliche Hunde“

Der Anstieg der Hundesteuereinnahmen mache zweierlei deutlich, meint Friedrich Krämer, der sich für seine Fraktion mit dem Thema befasst hat: „Zum einen ist ein Hund ein wichtiger sozialer Halt und zum anderen schlägt der Lenkungseffekt, den sich die Kommunen von der Hundesteuer erhoffen, vollkommen fehl. Deswegen soll auch für gefährliche Hunde die Hundesteuer abgeschafft werden“.

Das Niedersächsische Hundegesetz aus dem Jahr 2011 schreibe ganz genau vor, welche Auflagen für die Haltung erfüllt werden müssten und wann die Haltung gefährlicher Hunde verboten werden könne. Die UWG/FDP-Fraktion sei für eine strenge Handhabung dieses Gesetzes.

„Von Kampfhunden oder Listenhunden darf für die Bevölkerung keine Gefahr ausgehen. Dafür benötigt man allerdings nicht das Instrument der Hundesteuer“, meint Krämer. Darüber hinaus sei es bei einem so geringen Hundesteueraufkommen möglich, dass die Kosten für die Erhebung, Abrechnung und Verwaltung der Hundesteuer, die Einnahmen zum größten Teil verschlängen oder sogar überstiegen.

Auch Kontrollgänge zur Identifizierung unangemeldeter Hunde sieht die UWG/FDP-Fraktion kritisch. Die daraus resultierenden Neuanmeldungen und Steuereinnahmen rechtfertigten nicht den Aufwand, zum Beispiel die Kosten für externe Dienstleister, die diese Kontrollen durchführten.

„Die Kommunen sollten sich auf die wirklichen Aufgaben und Herausforderungen konzentrieren. Die Hundesteuer und ihre Verwaltung binden unnötig Personal, das an anderer Stelle fehlt“, meint Krämer.

Wie bei jeder anderen Steuerart auch seien die Einnahmen aus der Hundesteuer nicht zweckgebunden und flössen in den allgemeinen Haushalt ein. „Durch die Erhebung einer Hundesteuer werden nicht mehr Hundekothaufen entfernt oder mehr Hundestationen aufgestellt. Die Hundesteuer dient lediglich dazu, Geld in den Haushalt der Stadt Meppen zu spülen“.

Ein zeitgemäßes Steuersystem setzte hingegen auf einige wenige Steuerarten, deren Erträge die Kommune auskömmlich finanzierten. „Bagatellsteuern wie die Hundesteuer gehören nicht dazu. Vor allem in Zeiten hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten sollte eine Bagatellsteuer wie die Hundesteuer längst abgeschafft sein“, meint die UWG-FDP.

Ob es durch diesen Antrag tatsächlich zur Streichung der Hundesteuer kommt, ist offen. Zunächst wird sich die Verwaltung dazu positionieren und später der Stadtrat eine mehrheitliche Entscheidung treffen.