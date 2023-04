Löwenzahn breitet sich schnell im Garten aus, Jutta Over rät dennoch zu einem entspannten Umgang mit der Wildpflanze. Foto: Johanna Dust up-down up-down Wilde Pflanzen im Garten Expertin aus Meppen gibt Tipps: Damit Unkraut nicht Überhand nimmt Von Johanna Dust | 20.04.2023, 11:39 Uhr

Bei Gräsern und Ackerkratzdiestel greift Jutta Over aus Meppen zum Ausstecher, diese sollen sich im Garten nicht vermehren. Andere Wildkräuter sind in ihrem Beet allerdings willkommen. Sie weiß, was zu tun ist, damit ungebetene Pflanzen nicht Überhand nehmen.