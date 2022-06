Um diese ungewöhnliche Wuchsleistung erreichen zu können, sind drei Voraussetzungen unabdingbar: Sonne, Wasser, Nährstoff. Ein vollsonniger warmer Platz an einem Bach, Teich oder See ist ideal. Zwar sollte die Pflanze nicht permanent den ganzen Wurzelbereich im Wasser haben, aber eine gute und regelmäßige Feuchtigkeit ist zwingend. Mehr zum Thema lesen Sie am Samstag in Ihrer Tageszeitung.