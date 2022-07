Trainiert wird Aufsteiger Wietmarschen von Ex-Torjäger Gert Goolkate (ganz links). FOTO: Archiv up-down up-down Evers will Antwort Meppen II empfängt Aufsteiger SV Wietmarschen Von Holger Wendt | 07.09.2012, 15:47 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge spielt die U23 vom SV Meppen um Wiedergutmachung in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Wietmarschen. Anstoß auf dem Nebenplatz der MEP-Arena ist am Sonntag um 15 Uhr.