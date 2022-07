Der Kirchenkreis will neue Wege gehen und stellt Popkantorin Julia Uhlenwinkel ein. (Archivfoto) FOTO: Lauterbach up-down up-down Neue Wege gegen Kirchenaustritte Evangelische Kirche im Emsland: Gläubige mit Popmusik halten Von Hermann-Josef Mammes | 19.07.2022, 16:01 Uhr

Herkömmliche Kirchenmusik spricht auch im Emsland leider längst nicht jeden an. Mit Pop-, Rock- und Musicalsongs will der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim wieder mehr Menschen in die Gotteshäuser locken.