Auf dieser Fläche in Versen, die im Süden an die Schöninghsdorfer Straße liegt, wird der Euroindustriepark erweitert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Stadt hat Fläche gekauft Euroindustriepark in Meppen-Versen wächst um zehn Hektar Von Daniel Gonzalez-Tepper | 24.02.2023, 09:32 Uhr

Im Euroindustriepark an der A31 in Meppen-Versen sind nahezu alle Grundstücke belegt. Nun soll eine Ackerfläche am Ende der Brüsseler Straße erschlossen werden.