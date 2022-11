Die Familie Kaselowsky, die hinter dem Zirkus Pfiffikus steht, bietet zum ersten Mal in Meppen einen Weihnachtszirkus an. Los geht es am 22. Dezember. Foto: Zirkus Pfiffikus / Kaselowsky up-down up-down Vom 22. Dezember bis 1. Januar Familie bietet Weihnachts-Zirkus auf Schützenplatz in Meppen an Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.11.2022, 09:01 Uhr

Zum ersten Mal bietet die Zirkusfamilie Kaselowsky in Meppen einen Weihnachts-Zirkus an. Sogar am Heiligabend und Silvestertag gibt es Vorstellungen. Was bietet er den Besuchern und was kosten die Tickets?