Als Direktorin ist Ariane Asmuth-Schröer heute wieder an der Schule tätig, wo sie einst selbst ihre Grundschulzeit verbrachte. FOTO: Dominik Bögel Neue Schulleiterin hat drei Ziele Erst- und Zweitklässler lernen in Meppener Marienschule bald zusammen Von Dominik Bögel | 22.06.2022, 11:45 Uhr

An der Meppener Marienschule probieren Schulleiterin Ariane Asmuth-Schröer und ihr Kollegium bald einen neuen Lernansatz aus. In einem Pilotprojekt sollen Erst- und Zweitklässler ab dem kommenden Schuljahr zusammen in der Klasse sitzen und voneinander lernen.