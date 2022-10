Die Feuerwehr Meppen hat am Montagmorgen bei einem Unternehmen an der Dieselstraße in Meppen einen kleinen Brand gelöscht. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Müllpressein Brand geraten Erneut Feuer bei Augustin Entsorgung in Meppen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.10.2022, 10:05 Uhr

Zur Entsorgungsfirma Augustin an der Dieselstraße in Meppen musste die Feuerwehr am Montagmorgen ausrücken. Dort brannte Abfall in einer Müllpresse.