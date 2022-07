„Das Gymnasium Marianum wird erneut ausgezeichnet, weil sich Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium insbesondere im Bereich Ressourcenschonung und Klimaschutz sowie bei der naturnahen Gestaltung des Schulgeländes besonders engagiert haben“, so Vizepräsidentin Budde in ihrer Laudatio in Oldenburg.

An vielen Stellen sei der Umweltgedanke im Unterricht, aber auch bei der Sanierung des Schulgebäudes sowie der Nutzung der Sonnenenergie präsent. „Besonders hervorheben möchte ich die Leistungen der Schüler gruppe, die auch den Landespreis bei „Jugend forscht“ gewonnen hat und sich mit der Reduktion von Schadstoffen im Abwasser beschäftigt hat sowie eine Ausstellung, eine Zukunftswerkstatt, die vorstellt, wie das Leben in der Stadt in 40 Jahren aussehen könnte.“

Stellvertretend für das Marianum nahmen der stellvertretende Schulleiter Johannes Burrichter und sein Kollege Michael Fuest die Urkunde und die Fahne während der Festveranstaltung in Oldenburg in Empfang.

In der Pressemitteilung der Meppener Schulte heiß0t es weiter: Das Projekt „Umweltschule in Europa“ gibt es seit 17 Jahren. Im vergangenen Schuljahr nahmen in Deutschland 660 Schulen daran teil, davon allein 359 aus Niedersachsen.

Weltweit beteiligten sich über 20000 Schulen aus 40 Staaten an dem Projekt. Von insgesamt 176 Schulen in ganz Niedersachsen, die sich im Jahr 2011 für die Teilnahme am zweijährigen Projektzeitraum bei „Umweltschule in Europa“ entschieden, können in diesem Jahr im Schulbezirk Osnabrück 37 Schulen ausgezeichnet werden.

„Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21 Schule“ zielt auf die Entwicklung umweltverträglicher Schulen und die Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Themen wie Energie, Wasser und Abfall, Stadtökologie, gesunde Ernährung, „Eine Welt“ oder Verkehr werden in aktiver Kooperation zwischen Schule, Eltern und außerschulischen Partnern wie Wirtschaft, Kommune, Vereine und Nachbarschaft bearbeitet. Nach einer zweijährigen Mitarbeit im Netzwerk der Umweltschulen können sich die teilnehmenden Schulen um eine Auszeichnung bewerben.