Könnte es wegen der Energiesparverordnung bald sehr dunkel werden in Meppens Innenstadt? FOTO: Jana Probst up-down up-down Licht aus in den Schaufenstern? Einzelhandel: Wollen Meppen doch nicht in eine dunkle Höhle verwandeln Von Harry de Winter | 23.08.2022, 13:11 Uhr

Am 1. September 2022 soll die Energieeinsparverordnung in Kraft treten. Schaufenster sollen dann nachts nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Was passiert in Meppen?