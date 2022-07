An der Anne-Frank-Schule wie auch an der Kardinal-von-Galen-Schule, wo das France Mobil am Mittwoch haltmacht, müssen sich die Schüler entscheiden, welche Sprache sie im sechsten Schuljahr beginnen wollen. Dabei sei es immer schwieriger, die Jugendlichen für Französisch zu begeistern, so Bode-Hübner. Niederländisch und andere Kurse, zum Beispiel Werken, werden häufiger gewählt. Dabei müsse man fünf Jahre Französischunterricht nachweisen, wenn man später das Abitur machen wolle. „So wählen Französisch häufig diejenigen, die schulisch noch mehr erreichen wollen“, sagt die Lehrerin.

Anders als in der fünften Klasse beginnt die Unterrichtseinheit bei den Zehntklässlern träge. Es scheint schwierig zu sein, einer echten Französin zu folgen. Doch nach einigen Minuten haben sich die Ohren der Schüler an den französischen Stil, „eine Sprache zu singen“, angepasst. Spezialitäten wie Crème brulée, Baguette, Mousse au chocolat, Käse in verschiedenen Variationen und Quiche werden aufgezählt.

Prévosts ständiger Begleiter ist François, eine Frosch-Handpuppe. Er darf beim Benennen französischer Städte auf der Landkarte helfen, damit Lille nicht an der Côte d’Azur landet und Bordeaux im Weinanbaugebiet bleibt. Das französische Team spricht während des Unterrichts kein Wort Deutsch, sodass die Schüler animiert werden, konsequent Französisch zu sprechen.

Die Aktion France Mobil hat zwölf Mitarbeiter, die alle aus Frankreich stammen. Sie sind mit dem Auto in ganz Deutschland unterwegs, also für die französische Kultur en route und besuchen verschiedene Schulformen. Dabei fangen sie schon mit den Grundschulen an und tragen so ihren Teil zur deutsch-französischen Freundschaft bei.