Dem Landkreis Emsland geht es finanziell so gut, dass neue Projekte in Angriff genommen werden können. Foto: Jens Büttner up-down up-down Neubau für Emsland Touristik Der Landkreis Emsland investiert kräftig Von Hermann-Josef Mammes | 03.07.2023, 11:10 Uhr

Statt Gelder aufnehmen zu müssen, kann der Landkreis Emsland ein weiteres Mal zusätzliche Investitionen tätigen. So erhält die Emsland Touristik ein neues Domizil am Helter Damm in Meppen.