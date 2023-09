Der Qualitätszirkel der Meppener Hausärzte rät deshalb Krankenversicherten dazu, den Anspruch auf ein Zweitmeinungsverfahren kostenlos in Anspruch zu nehmen. Im Gespräch mit der Redaktion sagen die Hausärzte Olaf Weinhardt, Andreas Osterloh und Florian Wiegelmann, dass mit der Hightech-Medizin, zum Beispiel für invasive Eingriffe am Herzen, den Patienten schnell zu Operationen geraten werde, da diese für die Hospitäler durchaus finanziell lukrativ seien.

Erst kürzlich berichtete die Redaktion über neue Behandlungsmethoden der Kardiologie des Ludmillenstiftes in Meppen. Dabei sagte damals Chefarzt Dr. Wasim Schehab, dass mit den modernen Hightech-Verfahren versucht werde, „möglichst wenige große Operationen am Herzen durchzuführen“, sondern über invasive Eingriffe zum Beispiel eine schonende Ablation (Verödung) zu praktizieren.

Oft haben Patienten genug Zeit für zweite Facharztdiagnose

Auch wenn sich die Kritik der Meppener Hausärzte nicht direkt gegen das Meppener Krankenhaus richtet, befürchten sie trotzdem, dass invasive Eingriffe zu schnell durchgeführt werden, da sie oft keine Notfälle sind. „Aus hausärztlicher Sicht haben die Patienten häufig genug Zeit genug, sich eine „zweite Meinung“ einzuholen.

Die Kassenärztliche Vereinigung verfüge über ein Verzeichnis, welche Ärzte im Emsland dank ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen dazu berechtigt sind, das Zweitmeinungsverfahren durchzuführen. Die drei Hausärzte gehören übrigens nicht dazu.

Schnelle Operation ist nicht immer der beste Weg

Nach Einschätzung der drei Meppener sind in der Medizin meistens verschiedene Vorgehensweisen zum Wohl der Patienten denkbar. So könne es durchaus sinnvoll sein, noch einige Zeit abzuwarten, statt sofort einen operativen Eingriff vornehmen zu lassen. Manchmal sei die Operation nur eine von mehreren Behandlungsmethoden. „Auch in den Hausarztpraxen haben wir oft Patienten, bei denen ein Eingriff nicht oder nicht zeitnah notwendig ist“, sagt Osterloh.

Dabei sagt Florian Wiegelmann: „Wir wollen uns nicht einmischen.“ Aber leider wüssten viele Patienten gar nicht, dass sie das Recht auf ein Zweitmeinungsverfahren besitzen.“ Dabei ergänzte Olaf Weinhardt: „Wir reden hier allerdings nicht über einen akuten Herzinfarkt. In dem Notfall muss sofort etwas passieren.“