Ein volles Stadion erwartet der Veranstalter Goldrush, wenn 2023 ein bekannter deutscher Sänger beim 3. Emsland Open Air in der Hänsch-Arena in Meppen auftritt. Archivfoto: Carola Alge up-down up-down 3. Emsland Open Air im Juni 2023 Goldrush präsentiert beliebten deutschen Sänger in Hänsch-Arena Meppen Von Carola Alge | 21.10.2022, 13:59 Uhr

Open-Air-Fans dürfen sich freuen. Die Goldrush GmbH aus Osnabrück präsentiert im Jahr 2023 beim zweitägigen 3. Emsland Open Air in Meppen einen aktuell sehr angesagten deutschsprachigen Sänger in der Hänsch-Arena. In Kürze gibt es Tickets.