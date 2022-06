FOTO: Jana Probst Hänsch-Arena füllt sich Emsland Open Air: So läuft der zweite Festival-Tag in Meppen Von Jana Probst | 18.06.2022, 17:47 Uhr

Das Bier ist kalt, die Hänsch-Arena füllt sich: In Kürze startet das Emsland Open Air in Meppen mit dem Auftritt von Max Giesinger. So läuft der zweite Tag des Festivals in der Hänsch-Arena.