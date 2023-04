Shootingstar Daniel Sommer singt beim 3. Emsland Open Air am 16. Juni 2023 in der Hänsch-Arena in Meppen im Vorprogramm von Roland Kaiser. Foto: Jonas Scholten up-down up-down Schlagerstar kommt nach Meppen Emsland Open-Air 2023: Daniel Sommer im Vorprogramm von Roland Kaiser Von Sonja Dübbelde | 14.04.2023, 07:29 Uhr

Roland Kaiser macht am 16. Juni 2023 mit seiner „ALLES O.K.!“ Open Air-Tournee Station beim 3. Emsland Open-Air in der Hänsch-Arena in Meppen. Im Vorprogramm tritt der Newcomer Daniel Sommer auf. Das hat Veranstalter Goldrush aus Osnabrück in einer Pressemitteilung mitgeteilt.