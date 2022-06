Drei der vier Mitglieder der Fantastischen Vier; (v.l.) Smudo, Thomas D und Michi Beck. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Fantastischen Vier als Höhepunkt Emsland Open Air 2022 in Meppen ein voller Erfolg Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.06.2022, 18:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Die etwa 10.000 Besucher waren aus dem Häuschen: Am Freitagabend ist in der Hänsch-Arena in Meppen das Emsland Open-Air über die Bühne gegangen. Statt „nur“ die Fantastischen Vier am Abend als Höhepunkt warten auf die Gäste gleich vier musikalische Programmpunkte. Unter ihnen Gentleman.