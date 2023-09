„Wir für Bio“ heißt die Aktion, die ab Montag bundesweit für mehr Aufmerksamkeit beim Befüllen der Biotonne sorgen soll. Denn dort gehören zwar Essensreste oder Gartenabfälle hinein, also alles, was sich kompostieren lässt. Aber eben keine Plastiktüten oder das Glas, in dem sich der nicht gegessene Rotkohl vom Wochenende befindet.

Derartige Störstoffe bereiten in der Verarbeitung des Biomülls Probleme und entwerten den eigentlich beabsichtigten wertvollen Reifekompost. Außerdem stören sie den Vergärungsprozess, aus dem im Emsland Biogas und am Ende dann Strom gewonnen wird.

Biomüll ist wichtig für den Klimaschutz

Genügend Gründe also, die Kreisbaurat Michael Kiehl und der Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes Emsland (AWB) Heinz Bökers jetzt zum Auftakt der zweiwöchigen Kontrollaktion ins Feld führen konnten. Organisiert wird sie bundesweit vom Verein „Wir für bio“, in diesem Jahr sind vom 18. bis 29. September 75 Abfallverwerter dabei. Alle unter dem Motto: „Dein Biomüll ist wichtig fürs Klima.“

„Nur sortenrein getrennter Bioabfall aus den Haushalten lässt sauberen Kompost entstehen“, sagt Michael Kiehl. Und der sei ein wichtiger Rohstoff für die Erdenindustrie, die den Kompost als Ersatz für Torf zum Beispiel als Grundlage für die Nahrungsmittelerzeugung verwendet.

Sie stellten die Aktion vor, v.l. Heinz Bökers, Dennis Schmidtfrerick und Steffen Einhaus (Fachkräfte für Abfallwirtschaft am Standort Venneberg) sowie Dr. Michael Kiehl.

17.000 Tonnen Bioabfall werden im Emsland pro Jahr über die Braune Tonne (Biotonne) eingesammelt. In zwei großen Anlagen in Dörpen und Venneberg verrottet das Material unter kontrollierten Bedingungen. Dabei entsteht Biogas, das zur Stromerzeugung eingesetzt wird und schon an dieser Stelle für mehr Klimaschutz sorgt, weil ein fossiler Energieträger ersetzt werden kann.

Verwendung als Torfersatz oder Gartendünger

Außerdem lässt sich der Kompost – am Ende des Verrottungsprozesses ungefähr 50 Prozent der Ausgangsmenge – eben als Torfersatz oder im heimischen Garten als Dünger einsetzen.

„Störstoffe behindern diesen Prozess“, berichtet Heinz Bökers, „und am Ende kann ein Teil des Kompostes vielleicht nicht verwendet werden, Wer möchte schon Glasreste im eigenen Garten oder Kunststoffe, die nicht verrotten“.

Die Fahrzeuge der Kontrolleure sind beschildert.

Deshalb also die Kontrollen von rund 2000 Biotonnen, die in den kommenden zwei Wochen im gesamten Emsland erfolgen können. Dafür nehmen Mitarbeiter des AWB in einer Straße die Tonnen in Augenschein und gehen dabei mit einer kleinen Teleskopharke auch im Wortsinne in die Tiefe.

Dann erfolgt eine Einteilung in eine von drei Kategorien: Wer alles richtig gemacht hat, bekommt einen grünen Aufkleber auf die Tonne. Das etwas später anrollende Entsorgungsfahrzeug leert die Tonne. Sind Störstoffe in einem gerade noch akzeptablen Rahmen enthalten, wird die Tonne zwar geleert, aber ein gelber Aufkleber sorgt für Aufmerksamkeit und Aufklärung.

Nachleerung kostet 22 Euro

Ist das akzeptable Maß an Störstoffen überschritten, gibt es einen roten Aufkleber und die Tonne wird nicht geleert. Das muss der Tonnenbesitzer dann selbst übernehmen oder eine Sonderleerung beantragen – für 22 Euro.

Sortenreiner Kompost: Wertvoller Rohstoff für die Erdenindustrie oder den eigenen Garten.

Der Inhalt der Tonnen wird zudem fotografiert und das Foto an das Kundencenter des AWB gesendet. So kann bei eventuellen Nachfragen direkt auf den „Fehlwurf“ eingegangen werden.

Heinz Bökers weist darauf hin, dass die Entsorgung von angeblich kompostierbaren Plastiktüten oder derartigem Besteck über die Biotonne nicht erlaubt ist. „Das Material braucht Monate oder Jahre zum Verrotten. Unser Verarbeitungsprozess dauert aber nur wenige Wochen und das Material landet dann unverrottet im Kompost.“

2020 hatte der AWB schon einmal Biotonnen kontrolliert. Von 5000 untersuchten wurden 500 mit einem roten Aufkleber versehen und nicht geleert. 1000 erhielten gelbe und 3500 grüne Aufkleber.

Mehr unter: www.wirfuerbio.de.