Die Behörde des Landkreises gibt keinen genauen Standort an, sondern nennt stets nur die Gemeinde oder Stadt, in der kontrolliert wird. An diesen Orten sollten Autofahrer vom 28. August bis 3. September besonders auf ihre Geschwindigkeit achten:

Montag, 28. August 2023: Papenburg

Dienstag, 29. August 2023: Lingen

Mittwoch, 30. August 2023: Schapen (Samtgemeinde Spelle)

Donnerstag, 31. August 2023: Salzbergen

Freitag, 1. September 2023: Holte-Lastrup (Gemeinde Lähden)

Samstag, 2. September 2023: Listrup (Gemeinde Emsbüren)

Sonntag, 3. September 2023: Kluse (Samtgemeinde Dörpen)

Auch außerhalb dieser Tage und Orte kann es laut der Behörde jederzeit im Kreisgebiet zu Verkehrskontrollen kommen.