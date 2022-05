Der Glasfaserausbau im Emsland schreitet weiter voran. FOTO: Matthias Rietschel Provider Epcan und Muenet aktiv Meppen: So schreitet der Glasfaserausbau im Außenbereich voran Von Thomas Pertz | 20.05.2022, 15:45 Uhr

Der Glasfaserausbau für unterversorgte Gebiete im Landkreis Emsland schreitet voran. Die beiden Provider Epcan und Muenet, die den Glasfaserausbau in NRW und Niedersachsen in den Blick genommen haben, nannten jetzt weitere Ortschaften in Außenbereichen.