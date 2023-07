Die neuen Fachkräfte in der Gastronomie freuen sich über ihre Abschlusszeugnisse. Foto: DEHOGA Bezirksverband Osnabrück Emsland Grafschaft Bentheim up-down up-down Ausbildung abgeschlossen Emsland: 27 neue Fachkräfte in der Gastronomie feiern Lossprechung Von Sonja Dübbelde | 12.07.2023, 14:06 Uhr

Ihre Gesellenbriefe haben nun 27 neue Fachkräfte in der Gastronomie in Meppen entgegengenommen, die ihre Ausbildung in emsländischen Betrieben absolviert haben.