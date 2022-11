Noch bis zum 10. Dezember laufen die sogenannten Orange Days, die auf die Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifische Formen von Gewalt aufmerksam machen soll. Symbolfoto: dpa up-down up-down Orangene Bierdeckel im Einsatz Emsländische Gastronomen setzen sich gegen Gewalt an Frauen ein Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.11.2022, 07:12 Uhr

Wer in nächster Zeit ein Lokal in Meppen oder Lingen besucht, wird dort orangene Bierdeckel finden. Mit ihnen setzten sich mehrere Gastronomen gegen Gewalt an Frauen und für deren Gleichbehandlung ein.