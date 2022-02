Die Hase in Haselünne führt aktuell beachtlich viel Wasser. FOTO: Matthias Lammes Photography In Ems und Hase So geht es weiter mit dem Hochwasser im mittleren Emsland Von Harry de Winter | 25.02.2022, 14:23 Uhr

Wie geht es weiter mit dem Hochwasser in Ems und Hase in Meppen und dem mittleren Emsland? Das WSA in Meppen gibt Antworten.