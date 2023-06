Einer der Elefanten aus dem Zoo im niederländischen Emmen hat den Transport in sein neues zu Hause in Italien nicht überlebt. Foto: Wildlands Adventure Zoo Emmen up-down up-down Todesursache unklar Elefant aus Wildlands-Zoo in Emmen stirbt beim Transport Von Martin Laning | 27.06.2023, 09:40 Uhr

In der vergangenen Woche ist einer der asiatischen Elefanten aus dem Wildlands-Zoo im niederländischen Emmen während eines Umzugs gestorben. Das Tier sollte zusammen mit einem anderen Elefanten in einen Zoo in Italien umgesiedelt werden.