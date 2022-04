Die Grundstücke an der neuen Hermann-Lammers-Straße, benannt nach dem langjährigen Bürgermeister Versens, wurden in kurzer Zeit zu Preisen zwischen 58 und 63 Euro pro Quadratmeter von der Stadt Meppen an die Bauwilligen verkauft. Weil in einigen Bereichen der Boden relativ wasserundurchlässig ist, wurde ein Regenrückhaltebecken angelegt. Ferner wurde am Eingangsbereich des Baugebiets eine Kanalisationsdruckpumpe installiert, damit das Wasser zur Pappelallee hochgepumpt werden kann.