Der Einbrecher flüchtete, nachdem eine Hausbewohnerin ihn gestört hatte. FOTO: Andreas Gebert/dpa (Symbolbild) up-down up-down Beim Durchsuchen der Räume Hausbewohnerin überrascht Einbrecher in Meppen Von Wilfried Roggendorf | 04.07.2022, 10:16 Uhr

Im Dünenweg in Meppen ist es am Sonntag, 3. Juli, gegen 17.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Dabei wurde der Einbrecher von einer Hausbewohnerin gestört.