In der Nacht zu Montag hat ein Einbrecher in Twist versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. FOTO: Silas Stein/dpa In der Nacht zu Montag Einbrecher richtet an Wohnhaus in Twist hohen Schaden an Von Harry de Winter | 10.08.2021, 12:52 Uhr

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Montag in Twist versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Er scheiterte, richtete aber hohen Sachschaden an.