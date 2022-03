Große Loggien erhöhen die Wohnqualität FOTO: Projekt Immobilien Loggia für Behinderte zu eng Eigentümer zu Recht verärgert über Vorschrift der Stadt Meppen Meinung – Hermann-Josef Mammes | 04.03.2022, 08:12 Uhr

Wer sich für teures Geld eine Wohnung am Haseufer in Meppen leistet, will vor allen Dingen die herrliche Aussicht aufs Wasser genießen.