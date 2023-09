Nach Angaben der Polizei kam es in der Zeit von Freitagnachmittag und Montagmorgen in einer Lagerhalle an der Lanzstraße in Meppen-Nödike zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte

Täter verschafften sich dabei zunächst gewaltsam Zugang zum Gelände, um dort in die Lagerhalle einzubrechen.

Aus der Lagerhalle wurden der Polizei zufolge etwa drei Tonnen Kupfer im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.