Die Preise an einer Tankstelle im niederländischen Emmen am 1. April 2022. FOTO: Martin Laning Benzin- und Dieselpreise Niederlande senken Spritsteuer: Lohnt sich für Emsländer das Tanken dort? Von Martin Laning | 04.04.2022, 14:45 Uhr

Am 1. April wurde die Spritsteuer in den Niederlanden auf Diesel und Benzin gesenkt. Wir haben uns umgeschaut, ob die Spritpreise damit so fallen, dass es sich für Autofahrer aus dem Emsland lohnt, dort zu tanken.