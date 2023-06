Zum Emsland Open Air in der Meppener Hänsch-Arena kamen 2022 insgesamt 20.000 Menschen und feierten mit Sarah Connor, Fanta 4 und Max Giesinger. Auch in diesem Jahr ist ein hochkarätiges Line-Up angekündigt. Foto: Picturepower/Werner Scholz up-down up-down Von Festival bis Klassiknacht Diese Konzerte gibt es im Sommer 2023 im mittleren Emsland Von Jana Probst | 01.06.2023, 16:05 Uhr

Schlager in der Hänsch-Arena, House am Speicherbecken oder Rock in Lähden: Im Sommer stehen im mittleren Emsland einige Festival-Höhepunkte an. Wir stellen die größten Konzerte in Meppen, Geeste und Haselünne vor.