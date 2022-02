In ihrer Werkstatt in Hanau setzen Rita Ebel und ihr Team die bunten Klemmbausteine Stück für Stück zusammen, um daraus Rollstuhlrampen zu fertigen. FOTO: Rita Ebel Viele Follower bei Instagram Das ist die Frau, die eine Rollstuhlrampe aus Lego für den SV Meppen baut Von Dominik Bögel | 17.02.2022, 14:34 Uhr

Die Hanauer Seniorin Rita Ebel baut derzeit an einer Rollstuhlrampe aus Lego für den Drittligisten SV Meppen. Sie und ihr Team haben bereits 70 Rampen aus den bunten Steinen gefertigt und überall in Deutschland verteilt - eine sogar in Paris.