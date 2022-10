In einem Neubau in Meppen wurde im Oktober gleich dreimal eingebrochen. Symbolfoto: Silas Stein up-down up-down Polizei sucht Zeugen Diebe schlagen gleich dreimal in Meppen zu Von Caroline Theiling | 27.10.2022, 14:23 Uhr

Zu mehreren Diebstählen kam es in einem Neubau in Meppen. Gleich dreimal suchten die Täter die Halle an der Lehrter Straße auf.