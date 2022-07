„Ich wurde mit diesem Thema konfrontiert, als meine Großtante in ihrem Treppenhaus stürzte“, blickt die Unternehmerin zurück. Den Immobilienbereich fand die ehemalige Außendienstberaterin für Telefonanlagen schon lange spannend. Ihre Firma hatte den Telefonbereich aufgelöst und die Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft überführt. Da bekam sie einen Coach an die Seite gestellt. So entwickelte sich das Thema „selbstständig mit Immobilien“. Kreutzmann bildete sich in einem Fernstudium zur Immobilienmaklerin fort. Für den Landkreis ist die Unternehmerin als ehrenamtliche Wohnberaterin tätig.