Ob Sonnenuntergang in Walchum am See, blühende Sonnenblumen in Haren oder Rehe in Lathen. Ihre Motive waren überaus vielfältig. Daher haben wir uns entschieden, zwei Bildergalerien für Sie zu erstellen – zum Genießen während der aktuellen Hitze!

Noch bis zum Freitag, 8. September, können Sie uns weitere Motive zukommen lassen. Egal, ob aus der Natur, am Wasser oder dem heimischen Garten – wir freuen uns auf Ihre Zusendungen per Mail. Schicken Sie uns Ihr Bild an redaktion@lingener-tagespost.de und es könnte in Kürze in der nächsten Bildergalerie auftauchen.