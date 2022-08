Nahezu alle Landtagskandidaten im Wahlkreis Meppen sind auch auf Instagram aktiv. FOTO: Reinhild Wilmes up-down up-down Logo NEO Landtagswahl auf Instagram und Co. Wahlkreis 81 Meppen: So präsentieren sich die Kandidaten in den sozialen Medien Von Mariana Büter | 19.08.2022, 07:12 Uhr

Auch in den Social-Media-Kanälen ist der Wahlkampf 2022 in Niedersachsen bereits in vollem Gange. Die Landtagskandidaten im Wahlkreis 81 Meppen werben auch bei Instagram und Co. Medien um Stimmen. Dies gelingt manchen Kandidaten besser als anderen.