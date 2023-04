Wegen eines Brandes auf einem Balkon rückte die Feuerwehr am Samstagmorgen in die Meppener Altstadt aus. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Brand auf einem Balkon in der Altstadt von Meppen Von Wilfried Roggendorf | 22.04.2023, 10:12 Uhr

Am frühen Samstagmorgen rückte die Feuerwehr Meppen wegen eines Brandes in die Straße Nagelshof aus. Da laut der Alarmierung Menschenleben in Gefahr waren, wurden auch ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatzort geschickt.