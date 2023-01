Aufmerksame Nachbarn hatten den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Bewohner hatte 1,52 Promille Nachbarn hörten Alarm des Rauchmelders und riefen Feuerwehr Meppen Von Wilfried Roggendorf | 16.01.2023, 11:01 Uhr

In der Straße Marktstiege in Meppen ist am Sonntag gegen 15.45 ein Rauchmelder ausgelöst worden. Aufmerksame Nachbarn hörten das Geräusch und alarmierten die Rettungskräfte.