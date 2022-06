Das Jugend- und Kulturzentrum Jam veranstaltet in diesem Jahr endlich das langersehnte Kleinstadtfestival in Meppen, dass zweimal verschoben werden musste. FOTO: Jam up-down up-down Festival und Lichtershow Diese Events in Meppen sollten Sie nicht verpassen Von Jana Probst | 26.06.2022, 12:23 Uhr

Beim Kleinstadtfestival feiern, zur Lesung im Stadtmuseum oder zur Lichtershow in die Innenstadt: In den kommenden Monaten ist in Meppen einiges los.