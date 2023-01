Seit 1997 ist Günther Hoyng (rechts) als selbständiger Bäckerei-Inhaber in Meppen tätig. Tochter Wiebke (Mitte) stieg im Februar 2020 mit ein und übernimmt den Betrieb. Konditormeister Frank Anneken (links) ist seit Februar 2022 mit an Bord. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Nächste Generation übernimmt Meppener Bäckerei Hoyng investiert Millionen-Betrag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 26.01.2023, 17:12 Uhr | Update vor 51 Min.

Bei der Bäckerei Hoyng in Meppen steht ein Generationenwechsel an. Den Einstieg von Wiebke Hoyng (28) in den Betrieb ihres Vaters Günther nutzt die Familie für eine Großinvestition in die Backstube und die Filialen. Auch zwei neue Standorte wird Hoyng eröffnen.