Am Anbau der Post in Meppen prangt seit neuestem der große Schriftzug „Diakonie“. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Zukunft der Post Meppen unklar Diakonie in die Post an der Bahnhofstraße in Meppen eingezogen Von Hermann-Josef Mammes | 21.09.2022, 14:43 Uhr

Ein fünf Meter hoher blauer Schriftzug an einem neuen Anbau am Post-Gebäude in der Meppener Bahnhofstraße zeigt es eindrucksvoll an: In die beiden oberen Etagen ist die Diakonie mit ihren Beratungsangeboten eingezogen.