Marcel Klein aus Meppen hat Schwierigkeiten, sich eigenhändig um seine Angelegenheiten zu kümmern. Deshalb hat er seit Jahren einen rechtlichen Betreuer. FOTO: Jana Probst Hilfe bei Finanzen und Verwaltung Mit 34 unter rechtlicher Betreuung: So lebt Marcel Klein aus Meppen Von Jana Probst | 22.06.2022, 07:12 Uhr

Marcel Klein wohnt in Meppen zwar in seiner eigenen Wohnung und geht arbeiten - um seine Finanzen, Anträge bei Behörden und seine Post kümmert sich aber jemand anderes. Der 34-Jährige hat aufgrund einer Erkrankung einen rechtlichen Betreuer an seiner Seite.