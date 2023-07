Das Land Niedersachsen hat den Zugang zur ehrenamtskarte, die viele Vergünstigungen bietet, vereinfacht. Archivfoto: Egmont Seiler up-down up-down Landesweit 2500 Vergünstigungen Zugang zur Ehrenamtskarte im Emsland wird einfacher Von Wilfried Roggendorf | 21.07.2023, 13:27 Uhr

Die Ehrenamtskarte gibt es in Niedersachsen seit 2007. Auch der Landkreis Emsland beteiligt sich an der Aktion, die Inhabern der Karte rund 2500 Vergünstigungen in Niedersachsen und Bremen bietet. Jetzt wird der Zugang leichter.