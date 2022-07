Die Handwerker sind im früheren Virus-Modegeschäft in der Hasestraße in Meppen schon zugange. Hier zieht der EWE-Shop ein. FOTO: Jana Probst up-down up-down Objekt am Markt wird frei Nachfolger im Modegeschäft „Virus“ in Meppener Innenstadt steht fest Von Jana Probst | 05.07.2022, 09:30 Uhr

Die alte Beschriftung hängt noch, die neue ist ebenfalls schon angebracht: Am Eingang des früheren Modegeschäfts „Virus“ in Meppen ist der neue Mieter bereits zu erkennen. Der Umzug hinterlässt allerdings auch ein freies Objekt am Markt.