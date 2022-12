Töbe Bischoff hat als bester Mechatroniker in ganz Niedersachsen seine Ausbildung abgeschlossen. Foto: Magdalena Poker up-down up-down Ausbildung bei der WTD 91 Der beste Mechatroniker aus Niedersachsen kommt aus Meppen Von Christiane Adam | 21.12.2022, 11:18 Uhr

Wenn in dieser Woche der Förderverein WTD 91 die jeweils drei besten Auszubildenden in den verschiedenen Ausbildungsberufen ehrt, wird ein besonders guter Absolvent darunter sein: Töbe Bischoff hat seine Ausbildung zum Mechatroniker exzellent abgeschlossen. Der Meppener ist der beste Azubi in diesem Fach in ganz Niedersachsen.