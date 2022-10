Eine mehrfache Millionärin gerät an falsche Freunde, die ihr ihr Geld abnehmen. Der Roman des Meppeners Peter Wenig ist durch einen realen Kriminalfall inspiriert. Foto: Unsplash/Jeremy Wong up-down up-down Inspiriert an realem Fall Abzocke einer demenzkranken Millionärin: Meppener schreibt ersten Roman Von Jana Probst | 28.10.2022, 07:12 Uhr

Was passiert, wenn eine vermögende Witwe an Demenz erkrankt - und an die falschen Freunde gerät? Der Journalist Peter Wenig aus Meppen hat einen Kriminalroman darüber geschrieben. Vorbild war ein Fall aus dem wahren Leben.